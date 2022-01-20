В Алма-Аты обнаружили тайные захоронения ликвидированных в ходе зачисток «боевиков»
Одновременно с этим глава департамента полиции города Канат Таймерденов сообщил, что во время массовых беспорядков было совершено не менее семи нападений на морг, а 41 тело было похищено неизвестными лицами
Фото: Zakon.kz
В Алма-Аты обнаружили захоронения боевиков, которые были ликвидированы в ходе «зачисток» после массовых протестов.
Издание Zakon.kz со ссылкой на сообщения в соцсетях пишет, что убитых «боевиков» хоронили тайно, чтобы в дальнейшем затруднить идентификацию их личностей. Данную информацию порталу позже подтвердили в полиции Алма-Аты.
Одновременно с этим глава департамента полиции города Канат Таймерденов сообщил, что во время массовых беспорядков было совершено не менее семи нападений на морг, а 41 тело было похищено неизвестными лицами.
По данным властей Казахстана, в ходе протестов и беспорядков в стране погибли 225 человек, включая как минимум двое детей. Более 4,5 тысяч пострадали.
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