Парламент Казахстана утвердил отмену пожизненного председательства Нурсултана Назарбаева в Совбезе
Депутаты нижней палаты Казахстана одобрили поправки, которые отменяют пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности
Депутаты нижней палаты Казахстана одобрили поправки, которые отменяют пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности. Днем ранее Назарбаев сам объявил о своем уходе с указанных должностей в обращении к нации.
Депутат Канат Нуров заявил, что после «революционной» речи Нурсултана Назарбаева народ «вздохнул с облегчением». После того, как принятые поправки утвердит сенат, председательство в АНК и Совбезе будет «по праву принадлежать» президенту страны «по должности, а не по личности», сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Парламентарий добавил, что первый президент республики не должен возвращаться в политику, а все официальные и неформальные политические монополии его «семьи» должны быть упразднены.
Фактическая власть в Казахстане была передана действующему президенту Касыму-Жомарту Токаеву на фоне массовых протестов в стране. Первоначально протесты начались из-за двукратного повышения цен на газ, но затем митингующие стали выдвигать политические требования. В частности, народ требовал ухода Назарбаева из политики, который после окончания своего президентства фактически продолжил управлять страной.