Дочь экс-президента Казахстана удалила аккаунты в соцсетях. Перед этим журналисты вычислили, что она находится в ОАЭ
Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия удалила свои аккаунты в Facebook и Instagram или полностью ограничила доступ к ним после того, как стало известно, что она на фоне протестов в республике уехала в ОАЭ
Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия удалила свои аккаунты в Facebook и Instagram или полностью ограничила доступ к ним после того, как стало известно, что она на фоне протестов в республике уехала в ОАЭ.
Ранее Алия Назарбаева прокомментировала протесты и беспорядки в стране, а также выразила свое сожаление по поводу происходящего. Журналисты же обратили внимание, что запись о ситуации в стране была сделана из ОАЭ.
Так, согласно функции Instagram «Информация об аккаунте», местоположением Алии Назарбаевой значатся Объединенные Арабские Эмираты. Вскоре после этого доступ к странице был закрыт, сообщает «КоммерсантЪ».
Сам Нурсултан Назарбаев в последний раз появлялся на публике 28 декабря – еще до начала массовых протестов. Ранее СМИ неоднократно писали о том, что экс-президент уехал из Казахстана из-за нестабильной политической ситуации в стране. При этом его представители уверяют, что он находится в Нур-Султане.