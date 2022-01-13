В Казахстане двух заместителей главы КНБ обвинили в попытке захватить власть в стране
В Казахстане задержали двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова, который ранее уже был задержан по подозрению в государственной измене
В Казахстане задержали двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова, который ранее уже был задержан по подозрению в государственной измене. Его замам инкриминируют попытку насильственного захвата власти в республике и превышение должностных полномочий.
В насильственном захвате власти подозревают начальника Службы специального назначения «А» Ануара Садыкулова и заместителя председателя КНБ Даулета Ергожина.
Ранее был арестован бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.
Г-н Масимов занимал должность председателя Комитета национальной безопасности Казахстана с 2016 года, а в отставку он был отправлен 6 января текущего года на фоне массовых протестов в стране, которые начались из-за повышения цен на газ.