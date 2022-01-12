Amnesty International потребовала от властей Казахстана обнародовать данные о погибших в ходе протестов
Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от властей Казахстана раскрыть данные о числе погибших среди гражданского населения во время протестов, беспорядков и последующих «зачисток» в республике.
Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от властей Казахстана раскрыть данные о числе погибших среди гражданского населения во время протестов, беспорядков и последующих «зачисток» в республике.
«Молчание властей относительно числа жертв беспорядков и обстоятельств их смерти возмутительно», - заявила глава организации по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, слова которой приводит The Insider (издание признано иностранным агентом).
Правозащитники также требуют немедленного освобождения журналистов и активистов, которые были «произвольно» задержаны во время протестов, и соблюдения их прав.
Ранее власти Казахстана сообщили, что с начала протестов в стране были задержаны около 10 тысяч человек. При этом чиновники до сих пор не обнародовали данные о числе погибших.