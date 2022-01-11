Президент Казахстана потребовал от местных олигархов поделиться деньгами с народом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления перед депутатами федерального парламента поручил создать общественный социальный фонд для решения важных проблем населения страны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления перед депутатами федерального парламента поручил создать общественный социальный фонд для решения важных проблем населения страны. Одновременно с этим глава государства потребовал от местных олигархов регулярно перечислять значительные суммы в этот фонд.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что олигархи, которые разбогатели, в том числе благодаря прежнему президенту республики Нурсултану Назарбаеву, «должны делиться своими деньгами с народом на системной и регулярной основе», сообщает РИА Новости.
Социальный фонд г-н Токаев предложил назвать «Народу Казахстана». Средства фонда планируется направлять на соцподдержку граждан и решение проблем в сферах здравоохранения и образования.
Президент поручил правительству составить список компаний, которые должны будут перечислять в фонд деньги, а также определить размер ежегодных взносов.