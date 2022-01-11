Аэропорт Нур-Султана возобновил международное авиасообщение
Аэропорт Нур-Султана (столица Казахстана) возобновил международное авиасообщение. Ранее работа воздушной гавани была приостановлена в связи с массовыми протестами и беспорядками в стране
Аэропорт Нур-Султана (столица Казахстана) возобновил международное авиасообщение. Ранее работа воздушной гавани была приостановлена в связи с массовыми протестами и беспорядками в стране.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что 11 января аэропорт планирует принять и отправить 27 международных рейсов в/из городов Москва, Минск, Дубай, Варшава, Франкфурт, Ташкент, Пхукет, Новосибирск, Коломбо, Анталия и Кутаиси.
Также восстанавливается международное авиасообщение из аэропортов других городов Казахстана.
Власти республики сообщили, что в связи с действием режима ЧП в аэропорту Нур-Султана усилена охрана – на въезде установлен военный блокпост, а при входе в здание граждан просят предъявить билеты или служебные удостоверения.
Между тем, в Минобороны России сообщили, что 9 и 10 января из Казахстана на военных самолетах было вывезено 1697 граждан РФ и других стран, в частности, Венгрии и Австрии.