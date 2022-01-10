На фоне протестов в Казахстане на обеспечение безопасности Байконура выделили 62 млн рублей
Финансирование программы по профилактике правонарушений в городе Байконур (Казахстан), где располагается одноименный космодром, увеличат до 62 млн рублей
Фото: opora-orb.ru
Финансирование программы по профилактике правонарушений в городе Байконур (Казахстан), где располагается одноименный космодром, увеличат до 62 млн рублей. 58 млн рублей из этой суммы потратят на обеспечение антитеррористической защиты городских объектов.
В мэрии Байконура не уточнили причину увеличения объемов финансирования программы по обеспечению безопасности, профилактике противодействию экстремизму и терроризму. Скорее всего, это связано с массовыми протестами и беспорядками в Казахстане, которые начались из-за повышения цен на газ.
В 2021 году на госпрограмму по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму планировалось потратить 156,4 тысячи рублей, сообщает «КоммерсантЪ».