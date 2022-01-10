В Казахстане на фоне беспорядков покончили с собой два высокопоставленных силовика
В Нур-Султане нашли мертвым полковника Комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева. Тело силовика обнаружили во дворе его дома. Полковник Ибраев мог покончить с собой
Фото: alau.kz
В Нур-Султане нашли мертвым полковника Комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева. Тело силовика обнаружили во дворе его дома.
Казахстанские СМИ пишут, что полковник Ибраев мог покончить с собой, так как на его теле имеются травмы, характерные при падении с высоты.
Одновременно с этим сообщается о гибели начальника департамента полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова. По ловам журналистов, полицейский также покончил с собой из-за уголовного преследования. Ранее против Сулейменова было возбуждено уголовное дело из-за беспорядков в Казахстане. Силовику грозил трибунал.