Владимир Путин назвал события в Казахстане «нападением на республику»
В понедельник, 10 января, началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности), которую было решено провести в связи с массовыми протестами и беспорядками в Казахстане
В понедельник, 10 января, началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности), которую было решено провести в связи с массовыми протестами и беспорядками в Казахстане.
Сессия началась с минуты молчания по погибшим в результате беспорядков. Напомним, что 10 января в Казахстане объявлен днем траура.
В мероприятии принимают участие президенты России, Казахстана, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон, а также премьер-министры Армении и Киргизии Никол Пашинян и Акылбек Жапаров.
Касым-Жомарт Токаев назвал события в Казахстане самым тяжелым кризисом за всю его современную историю, а глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протесты в республике были инициированы из-за границы, сообщает RT.
Президент России Владимир Путин в свою очередь назвал текущие события в Казахстане «нападением на республику», на которое нужно незамедлительно отреагировать.
Одновременно с этим Путин заявил, что ОДКБ удалось быстро и слаженно принять решения по недопущению ухудшения ситуации в Казахстане. По его словам, миротворческие силы организации будут находиться в республике столько, сколько этого потребует ситуация.