Британские СМИ сообщили о роскошном особняке младшей дочери Нурсултана Назарбаева в Лондоне
Британские СМИ на фоне протестов и беспорядков в Казахстане сообщили о шикарном особняке в Лондоне, который принадлежит младшей дочери экс-президента республики Нурсултана Назарбаева
Британские СМИ на фоне протестов и беспорядков в Казахстане сообщили о шикарном особняке в Лондоне, который принадлежит младшей дочери экс-президента республики Нурсултана Назарбаева.
По данным The Sunday Telegraph, в 2006 году Алия Назарбаева купила особняк на севере Лондона с целью в дальнейшем получить гражданство Великобритании.
В статье сообщается, что этот особняк стал одним из наиболее значимых приобретений Алии Назарбаевой после того, как она вывела с территории Казахстана 300 млн долларов (около 22,6 млрд рублей).
8,75 млн фунтов стерлингов (примерно 897 млн рублей) младшая дочь экс-главы Казахстана потратила на покупку дома в районе Хайгейт, 14 млн долларов (миллиард рублей) она потратила на дом в эмирате Дубай, а еще 18 млн фунтов стерлингов (2 млрд рублей) ушла на покупку бизнес-джета Bombardier Challenger.
Информация о роскошной недвижимости Алии Назарбаевой попала в СМИ после того, как у нее возник конфликт с ее финансовыми советниками.