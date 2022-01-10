В Казахстане из-за беспорядков приостановили работу обменников и банковских сервисов
Власти Казахстана на фоне проведения в стране «антитеррористической операции» и периодических отключений интернета приостановили работу банкоматов и других банковских сервисов
Фото: apnews.com.ua
Власти Казахстана на фоне проведения в стране «антитеррористической операции» и периодических отключений интернета приостановили работу банкоматов и других банковских сервисов.
В Национальном банке сообщили, что функционирование банковской системы страны будет восстанавливаться постепенно. При этом финансовый регулятор заверил, что при возобновлении банковских сервисов будет учитываться их социальная значимость.
Так, в первую очередь планируется возобновить международные платежи и переводы. Затем будут запущены торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи. Однако пункты обмена валюты пока работать не будут.