Минздрав Казахстана подтвердил гибель 164 человек в ходе беспорядков
Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало данные о погибших и пострадавших в результате протестов и беспорядков. По данным ведомства, погибли 164 человека, в том числе и двое детей
Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало данные о погибших и пострадавших в результате протестов и беспорядков. По данным ведомства, погибли 164 человека, в том числе и двое детей.
В Минздраве уточнили, что в Алма-Ате погибли 103 человека, в Кызылординской области — 21 человек, в Жамбылской области — 10 человек, в Алматинской области — восемь человек.
Кроме того, власти официально подтвердили гибель двух девочек в возрасте 4 и 8 лет. Дети получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения. При этом ранее детский омбудсмен Аружан Саин сообщила о гибели 11-летнего мальчика, который попал под обстрел.
Обновлено: Позже власти Казахстана опровергли данные о гибели 164 человек. В правительстве сообщили, что Минздрав не располагает точными данными о погибших.