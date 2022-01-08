Власти Казахстана сообщили о временном закрытии аэропорта Алма-Аты
Аэропорт Алма-Ата временно закрылся на неопределенный срок на фоне массовых протестов и беспорядков в Казахстане. По предварительным данным, воздушная гавань возобновит прием и отправку рейсов в лучшем случае 10 января
Аэропорт Алма-Ата временно закрылся на неопределенный срок на фоне массовых протестов и беспорядков в Казахстане. По предварительным данным, воздушная гавань возобновит прием и отправку рейсов в лучшем случае 10 января.
Напомним, что несколько дней назад аэропорт Алма-Аты был захвачен участниками протестов, а пассажирам, которые не успели вылететь, пришлось забаррикадироваться в самолетах. Меньше чем через сутки представители власти взяли аэропорт под свой контроль.
В свою очередь в Департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ сообщили, что получили несколько сотен запросов от российских граждан на вывоз их из мятежного Казахстана.
В МИДе отметили, что в первую очередь будут вывозиться школьники и студенты, которые были в Казахстане на каникулах. Так, 8 января самолет «Роскосмоса» доставил в Москву из Байконура 30 студентов и курсантов военных вузов.