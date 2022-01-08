Беглый банкир из Казахстана призвал мировых лидеров ввести санкции против руководства страны
Бывший глава казахстанского «Банка Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов, который уехал из страны и объявил себя лидером оппозиции, призвал мировых лидеров ввести санкции в отношении руководства республики
Бывший глава казахстанского «Банка Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов, который уехал из страны и объявил себя лидером оппозиции, призвал мировых лидеров ввести санкции в отношении руководства республики.
В интервью итальянской газете Corriere della Seraбеглый банкир сообщил, что уже направил обращения президенту США Джо Байдену и всем лидерам европейских стран, в которых призвал их ввести санкции против правящего режима в Казахстане.
Мухтар Аблязов также опроверг заявления президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о том, что беспорядки в республике были заранее подготовлены на Западе. По словам банкира, к нынешним события в стране не имеют отношения никакие внешние силы, а все происходящее — это настоящая народная революция.
«Наша страна — не Украина, где у других стран, таких как Польша, есть свои интересы. У нас часто говорят о Турции и ее роли, но за этими протестами не стоит никакая западная сила», — заявил Аблязов.
Бизнесмен сообщил, что готов вернуться в Казахстан и возглавить «временное правительство», но только при условии, если протесты достигнут «правильного охвата».
Напомним, что для подавления протестов президент Касым-Жомарт Токаев попросил ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности) направить в республику миротворческие силы. После этого в Алматы и других охваченных протестами городах начались зачистки.
Телеграм-каналы сообщают о многочисленных жертвах «зачисток». Также есть информация о гибели как минимум двух детей в ходе обстрелов.