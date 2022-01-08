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Казахстан
08 января 2022, 16:58

Беглый банкир из Казахстана призвал мировых лидеров ввести санкции против руководства страны

Бывший глава казахстанского «Банка Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов, который уехал из страны и объявил себя лидером оппозиции, призвал мировых лидеров ввести санкции в отношении руководства республики

Беглый банкир из Казахстана призвал мировых лидеров ввести санкции против руководства страны
Фото: politring.com

Бывший глава казахстанского «Банка Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов, который уехал из страны и объявил себя лидером оппозиции, призвал мировых лидеров ввести санкции в отношении руководства республики.

В интервью итальянской газете Corriere della Seraбеглый банкир сообщил, что уже направил обращения президенту США Джо Байдену и всем лидерам европейских стран, в которых призвал их ввести санкции против правящего режима в Казахстане.

Мухтар Аблязов также опроверг заявления президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о том, что беспорядки в республике были заранее подготовлены на Западе. По словам банкира, к нынешним события в стране не имеют отношения никакие внешние силы, а все происходящее — это настоящая народная революция.

«Наша страна — не Украина, где у других стран, таких как Польша, есть свои интересы. У нас часто говорят о Турции и ее роли, но за этими протестами не стоит никакая западная сила», — заявил Аблязов.

Бизнесмен сообщил, что готов вернуться в Казахстан и возглавить «временное правительство», но только при условии, если протесты достигнут «правильного охвата».

Напомним, что для подавления протестов президент Касым-Жомарт Токаев попросил ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности) направить в республику миротворческие силы. После этого в Алматы и других охваченных протестами городах начались зачистки.

Телеграм-каналы сообщают о многочисленных жертвах «зачисток». Также есть информация о гибели как минимум двух детей в ходе обстрелов.

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