Бизнесмены Казахстана оценили убытки от погромов в 200 млн долларов
Бизнесмены Казахстана оценили свои потери от беспорядков и погромов, которые начались в ходе протестов из-за повышения цен на газ, в 88,1 млрд тенге (более 200,4 млн долларов)
Фото: lbuckshee.com
Бизнесмены Казахстана оценили свои потери от беспорядков и погромов, которые начались в ходе протестов из-за повышения цен на газ, в 88,1 млрд тенге (более 200,4 млн долларов).
В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» сообщили, что почти весь ущерб пришелся на Алма-Ату. Местные бизнесмены оценили ущерб в 86,8 млрд тенге.
Всего в десяти регионах страны выявлено 920 пострадавших бизнес-объектов, из них в Алма-Ате — 856. Кроме того, на «горячую линию» поступило 937 жалоб на мародеров. Ранее телеграм-каналы неоднократно сообщали о погромах в ювелирных, оружейных и других магазинах.