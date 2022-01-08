В Казахстане 10 января объявили днем траура по погибшим в ходе беспорядков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил понедельник, 10 января, днем общенационального траура по погибшим в результате массовых протестов и беспорядков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил понедельник, 10 января, днем общенационального траура по погибшим в результате массовых протестов и беспорядков.
В заявлении главы государства говорится, что в связи с «многочисленными жертвами» в ходе «трагических событий» последних дней, 10 января объявляется днем траура.
Власти Казахстана пока не опубликовали уточненные данные о числе погибших в результате беспорядков и «зачисток», в том числе и со стороны протестующих. Телеграм-каналы сообщают о гибели 18 сотрудников силовых ведомств и более 300 пострадавших силовиков.
Точных данных о погибших среди участников протестов нет. Известно, что только в ходе «зачистки» в ночь на 7 января в Алма-Ате погибли около 30 человек. В свою очередь детский омбудсмен Аружан Саин сообщила, что 5 января в разгар протестов от огнестрельного ранения погиб 11-летний мальчик, который вышел на прогулку с родителями. Еще один 7-летний мальчик получил ранение - их машина попала под обстрел.
Ранее президент Казахстана дал силовикам добро на ликвидацию протестующих, которые оказывают вооруженное сопротивление представителям власти.