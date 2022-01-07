США усомнились в законности введения войск ОДКБ в охваченный протестами Казахстан
Власти США выразили сомнение в законности действий руководства Казахстана, которое попросило Организацию договора о коллективной безопасности ввести в страну миротворческие войска в связи с массовыми протестами и беспорядками
Власти США выразили сомнение в законности действий руководства Казахстана, которое попросило Организацию договора о коллективной безопасности ввести в страну миротворческие войска в связи с массовыми протестами и беспорядками.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у Америки есть вопросы о законности запроса главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева о помощи у ОДКБ, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
«Было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого», — заявила г-жа Псаки, слова которой приводит ТАСС.
Напомним, что миротворческие войска ОДКБ прибыли в Казахстан 6 января, после чего в охваченных протестах регионах начались «зачистки».
Между тем, в соцсетях распространяется видеообращение четырех вооруженных людей в масках, которые заявляют о создании «Фронта освобождения Казахстана». На фоне казахского флага эти люди призывают народ восстать против властей и войск стран ОДКБ. Последних они называют «оккупантами».
«Президент Токаев уже нарушил конституцию, попрал все свободы, готовит сдачу суверенитета нашей страны в руки России, как это делает Лукашенко с Беларусью и пытался сделать Янукович с Украиной. Вместе мы свергнем режим, добьемся справедливости и окажем решительное вооруженное сопротивление оккупантам. Мы вооружены и готовы вышвырнуть войска ОДКБ из нашей страны», - говорится в обращении.