Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его семья покинули страну на фоне протестов
Местные СМИ сообщают, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране пока остается старший брат бывшего главы государства Болат Назарбаев
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, его дочери и другие родственники уехали из страны на фоне массовых протестов и беспорядков.
Издание Orda.kz отмечает, что с начала политического кризиса в Казахстане никто из представителей власти не упоминал Нурсултана Назарбаева и членов его семьи за исключением сообщения о том, что экс-президент снят с должности председателя Совета безопасности.
Источники издания сообщают, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране пока остается старший брат бывшего главы государства Болат Назарбаев.
В местных СМИ также появилась информация о задержании племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. До протестов он занимал должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности страны.
Позже СМИ опровергли сведения о задержании племянника Назарбаева.
Напомним, что еще в первые дни массовых протестов в Казахстане из аэропорта Алма-Аты стали вылетать частные самолеты, на которых представители элиты покидали страну.