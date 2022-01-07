Президент Казахстана отдал распоряжение открывать огонь «по террористам»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к нации в связи с массовыми протестами и беспорядками в стране и заявил, что отдал распоряжение силовикам открывать огонь «по террористам на поражение без предупреждения»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к нации в связи с массовыми протестами и беспорядками в стране и заявил, что отдал распоряжение силовикам открывать огонь «по террористам на поражение без предупреждения».
В своем обращении глава государства заявил, что он не будет следовать призывам иностранных коллег и проводить переговоры с «преступниками и бандитами».
«Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с бандитами? Их нужно уничтожать. Это будет сделано в ближайшее время», — заявил г-н Токаев, слова которого приводит РИА Новости.
Президент также сообщил, что в беспорядках в Казахстане участвуют иностранные террористы, которых подстрекают «так называемые свободные СМИ и забугорные деятели».
В связи с протестами, которые начались из-за повышения цен на газ, и беспорядками в Казахстане был введен «критический красный» уровень террористической опасности. Сотрудникам правоохранительных органов и военным дали полномочия открывать огонь по всем, кто оказывает сопротивление.
Телеграм-канал Baza сообщает, что минувшей ночью в ходе стрельбы в Алма-Ате погибли 26 человек со стороны протестующих. Еще 18 человек были госпитализированы с ранениями. Около трех тысяч человек задержаны.