Россияне пережили захват аэропорта в Алматы, проведя 15 часов в самолёте
Накануне из-за захвата аэропорта в Алматы рейс авиакомпании Air Astana не смог вылететь в Россию — более 140 человек провели 15 часов в самолёте без еды и без связи
Россияне пережили захват аэропорта в Алматы, проведя 15 часов в самолёте — МИД России бросило их на произвол судьбы, пишет телеграм-канал Readovka.
«Они просидели на взлетном поле в закрытом самолете 15 часов. Ночью двери в самолет пытались взломать мародеры. На утро подогнали автобус и их партиями стали выводить из самолета. Моя сестра и ее супруг, вместе с оставшимися 40 людьми, кто не хотел покидать самолет, были вывезены в место временного пребывания. Пожалуйста, умоляем, помогите вернуть застрявших родственников домой», — сообщила сестра застрявшей россиянки в обращении в своём Instagram.
Накануне из-за захвата аэропорта в Алматы рейс авиакомпании Air Astana не смог вылететь в Россию — более 140 человек провели 15 часов в самолёте, около 1,5 суток люди находятся без еды и без связи, а теперь им приходится скрываться от протестующих в месте временного пребывания, куда их вывезли только сегодня утром.
МИД России, по словам автора поста, долго не выходило на связь, ответив на звонки взволнованных родственников только сегодня. Судя по всему, в ведомстве просто бросили россиян на произвол судьбы — никаких инструкций, как нужно действовать гражданам России и их родственникам, чтобы застрявшие смогли вернуться домой, представители МИДа до сих пор не дали.