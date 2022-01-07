Киргизия направит в Казахстан 150 «зеленых беретов», которыми командуют выпускники Рязанского военно-десантного училища
Парламент Киргизии проголосовал за участие в Миротворческих силах ОДКБ в Казахстане, направив туда бойцов 25-ой бригады специального назначения «Скорпион» Минобороны
Со второй попытки парламент Киргизии проголосовал за участие в Миротворческих силах ОДКБ в Казахстане, направив туда 150 бойцов элитной 25-ой бригады специального назначения «Скорпион» Минобороны. Что интересно, офицеры этой бригады в обязательном порядке проходят подготовку в Рязанском училище ВДВ, так что вполне гармонично впишутся в роль «меньшого брата» российских миротворцев из 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады (Ульяновск) и 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Иваново).