Российские миротворцы совместно с силовиками Казахстана взяли под контроль аэропорт Алматы
В состав миротворческих сил РФ входят подразделения 45 бригады спецназа ВДВ, 98 дивизии ВДВ и 31 отдельной бригады ВДВ, все имеют боевой опыт
Фото: Sputnik
Российские миротворцы совместно с силовиками Казахстана взяли под контроль аэропорт Алматы. Об этом сообщает Минобороны РФ
В состав миротворческих сил РФ входят подразделения 45 бригады спецназа ВДВ, 98 дивизии ВДВ и 31 отдельной бригады ВДВ, все имеют боевой опыт. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Обстановка в городе напряжённая. Очевидцы засняли на видео разрушения в Алматы. Также сообщается, что в Талдыкоргане протестующие пытались взять штурмом здание СИЗО.