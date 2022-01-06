Власти Казахстана из-за протестов приостановили въезд иностранцев в страну
В распоряжении кабмина говорится, что граждане других стран не смогут попасть в Казахстан самолетом и любым другим транспортом, а также пешим путем
Фото: sputnik-georgia.ru
Правительство Казахстана в связи с протестами в стране приостановило въезд иностранных граждан.
В распоряжении кабмина говорится, что граждане других стран не смогут попасть в Казахстан самолетом и любым другим транспортом, а также пешим путем.
Запрет на въезд иностранных граждан продлится до снятия режима чрезвычайного положения, который пока объявлен до 19 января.
РБК в свою очередь сообщает, что российские авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» отменили рейсы в Казахстан в связи с политическими событиями в стране.
Авиакомпания S7 Airlines пока планирует выполнение рейсов в Казахстан, но до 23 января временно приостановила продажу билетов в этом направлении.