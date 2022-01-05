На фоне массовых протестов из Казахстана в сторону Европы и России вылетают бизнес-джеты
Telegram-канал KazTAG со ссылкой на свои источники сообщает, что из аэропорта Алма-Аты только в первой половине 5 января совершили вылет от пяти до шести бизнес-джетов. Еще один частный самолет вылетел из Нур-Султана
На фоне массовых протестов и беспорядков из Казахстана в сторону европейских городов начали вылетать частные самолеты.
Telegram-канал KazTAG со ссылкой на свои источники сообщает, что из аэропорта Алма-Аты только в первой половине 5 января совершили вылет от пяти до шести бизнес-джетов. Еще один частный самолет вылетел из Нур-Султана.
Предполагается, что на бизнес-джетах покинули страну некоторые высокопоставленные чиновники. Telegram-канал Ateo Breaking опубликовал данные с сайта Flight Radar, которые якобы свидетельствуют о том, что правительственный бизнес-джет улетел в Россию.
Напомним, что в Казахстане в связи с массовыми протестами, которые начались из-за двукратного повышения цен на газ, ввели чрезвычайное положение. Кроме того, президент отправил в отставку правительство и пообещал вернуть прежние цены на сжиженный газ.