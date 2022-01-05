Президент Казахстана на фоне протестов отправил правительство в отставку
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января подписал указ об отставке правительства на фоне массовых протестов и беспорядков в стране, которые начались из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января подписал указ об отставке правительства на фоне массовых протестов и беспорядков в стране, которые начались из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ.
Глава государства назначил временно исполняющим обязанности премьер-министра Алихана Смаилова, который до этого год занимал пост первого вице-премьера.
В ночь на 5 января Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алма-Ате и в Мангистауской области до 19 января. Кроме того, было объявлено о снижении цен на газ до со 120 до 50 тенге за литр.
Между тем, протесты в стране не утихают. В Алма-Ате, Шымкенте и Тараз манифестантами были предприняты попытки нападения на акиматы (здания администраций).
Согласно последним данным, в ходе протестов сотрудники правоохранительных органов задержали 200 человек. В ходе беспорядков пострадали 95 полицейских, 37 служебных автомобилей повреждены.