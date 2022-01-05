Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение из-за протестов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алма-Ате и в Мангистауской области в связи с массовыми протестами в стране, которые начались из-за роста цен на сжиженный газ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алма-Ате и в Мангистауской области в связи с массовыми протестами в стране, которые начались из-за роста цен на сжиженный газ.
По данным издания NUR.kz, режим ЧП вводится с 5 января 01:30 до полночи 19 января 2022 года «в связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан».
Также сообщается, что в Алма-Ате силовики применили против участников протеста светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
С 1 января в Казахстане цены на сжиженный газ увеличились с 60 тенге до 120 тенге за литр после того, как власти решили перейти на продажу топлива на электронных площадках. В правительстве посчитали, что это повысит рентабельность.
Сначала митинги начались в Мангистауской области, затем в Алма-Ате, после чего протест распространился практически на всю страну. Участники митингов требуют снижения цен на газ и отставки правительства.
Президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к нации заявил, что «власть не падет», но граждане должны доверять властям.
4 января власти пообещали снизить цены на газ до 50 тенге за литр.