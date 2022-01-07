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протесты в казахстане
Редакция
07 января 2022, 13:52

Откуда пришли 20 тысяч боевиков, захвативших Алмату?

Активные боевые действия развернулись именно там, где живет племя Назарбаева

Откуда пришли 20 тысяч боевиков, захвативших Алмату?
Фото: ТАСС

Кратко резюмируя видеообращение Токаева – президент Казахстана явно чего-то очень боится, потому что по-прежнему отказывается включить в стране на постоянной основе интернет, приказывает силовикам без предупреждения открывать огонь на поражение по протестующим и т.д. Это позиция слабого.

Чего же именно он боится? «Государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов», — говорит Токаев. Для понимания, 20 тыс бойцов — это вся армия ИГИЛ* на лето 2014 года, с которой новоявленный халифат завоевал половину Сирии и Ирака. В Алматы же мы видели только банды мародеров, грабящих отдельные магазины и не сумевшие взять даже крупные торговые центры.

Опять же чисто технически невозможно скрытно подготовить 20 тыс боевиков в 18-миллионной стране — равно как и перебросить их через границу. Да, ранее в Казахстане в 2010 – 2011 годах не раз случались террористические вылазки радикальных исламистов, но, во-первых, они совершались группами численностью максимум 5 (пять) человек, во-вторых, действующими исключительно в западных областях — Актюбинской и Атырауской. Тому есть много причин, начиная от национальных (это земли Младшего, традиционно самого воинственного, жуза) до экономических (это самые бедные области страны). Сейчас же мы видели в этих регионах массовые митинги, но не перераставшие в столкновения (даже акимат в Актобе заняли без боя и не сожгли), а все кровавые погромы, буквально выжегшие центры городов дотла, развернулись на юге страны, в землях Старшего жуза — Алматы, Талдыкоргане, Таразе и Шымкенте.

И тут нельзя не вспомнить, что Нурсултан Назарбаев, которого Токаев, воспользовавшись народными протестами против повышения цен на газ, снял 5 января с поста главы Совета безопасности (с которого правивший в 1991 – 2019 годах первый президент продолжал контролировать государство), происходит из Старшего жуза, а конкретно из племени Шапрашты, живущего в предгорьях Заилийского Алатау, рядом с которыми и развернулись основные бои.

Добавим к этому озвученную 6 января Нартаем Дутбаевым, в 2001 – 2006 годах председателем Комитета национальной безопасности, «информацию, поступающую к нему о том, что всем сотрудникам органов безопасности была дана команда покинуть места дислокации и находиться по домам, а не работать в соответствии с планами в случае беспорядков», то есть попросту Алматы сдали вошедшим в нее 5 января колоннам сельских погромщиков (мамбетов) без боя.

И получим картину ответных действий даже не семьи, а племени Назарбаева, представителей которого Токаев сразу же начал «вычищать» из верхов власти. Собрать в селах двадцать не двадцать, а хотя бы несколько тысяч человек для грабежей в богатой Алматы было несложно. К слову Назарбаев куда-то странным образом исчез после 5-го января. Ждет момента, чтобы забрать власть обратно?

* — запрещено Верховным судом РФ

Источник - телеграм-канал READOVKA

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