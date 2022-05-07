Совет Европы опубликовал доклад о ситуации с правами человека в оккупированных регионах Грузии
Совет Европы опубликовал 25-й сводный доклад о конфликте в Грузии. В нем рассматривается ситуация с безопасностью и правами человека в оккупированных Абхазии и Южной Осетии с октября 2021 года по март 2022 года
Совет Европы опубликовал 25-й сводный доклад о конфликте в Грузии. В нем рассматривается ситуация с безопасностью и правами человека в оккупированных Абхазии и Южной Осетии с октября 2021 года по март 2022 года.
Согласно документу, в отчетный период сохранялись опасения по поводу ухудшения ситуации с правами человека в оккупированных регионах, а также ограничения права на жизнь, свободу передвижения, собственность и получения образования на родном языке, передает Civil.ge.
В докладе отмечается, что в Абхазии Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, Программой развития ООН, Всемирной организацией здравоохранения и Международным комитетом Красного Креста были предприняты гуманитарные усилия, в том числе в виде финансовой помощи и обеспечения продовольствием.
Отмечается также, что, несмотря на ограниченный доступ, правительство Грузии также реализует программу вакцинации от Covid-19, материальную помощь и информационные медицинские кампании для жителей Абхазии.
В документе также говорится, что официальный Тбилиси предлагал помощь людям, проживающим в Цхинвальском регионе, но де-факто власти не приняли это предложение. Отмечается, что гуманитарной миссией в Цхинвали занимается только Международный комитет Красного Креста. В то же время МККК продолжает работу по установлению местонахождения лиц, пропавших без вести во время вооруженных конфликтов, и оказанию помощи их семьям.
Согласно документу, никакого прогресса в возвращении ВПЛ ни в Абхазию, ни в Цхинвальский регион достигнуто не было.