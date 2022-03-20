Нацбанк Грузии предупредил о незаконности использования в стране карт «Мир»
Заявление Нацбанка было опубликовано после того, как в соцсетях и СМИ появилась информация о планах торговых центров в Батуми принимать карты «Мир» в связи с тем, что с начала спецоперации в Украине в Грузию переехало много россиян
В Грузии местные банки не будут обслуживать карты российской платежной системы «Мир». Прием таких карт к оплате считается нарушением закона.
В Национальном банке Грузии сообщили, что карты«Мир» в стране не обслуживает ни один коммерческий банк или провайдер платежного обслуживания. Поскольку у платежной системы «Мир» нет регистрации в Грузии, то оплата по ним будет считаться незаконной коммерческой деятельностью.
Заявление Нацбанка было опубликовано после того, как в соцсетях и СМИ появилась информация о планах торговых центров в Батуми принимать карты «Мир» в связи с тем, что с начала спецоперации в Украине в Грузию переехало много россиян.
Напомним, что карты российских банков на платежных системах Visa и Mastercard за границей перестали работать еще в начале марта, а карты «Мир» принимают только несколько стран мира, в число которых Грузия не входит.
Ранее сообщалось, что грузинская авиакомпания Georgian Airways стала принимать российскую платежную систему «Мир» в оплате, однако позже удалила «Мир» из своей системы покупки билетов.
Сейчас россиянам, которые решили обосноваться в Грузии, приходится ездить в соседнюю Армению, чтобы снять наличные или оплатить покупки.