Правительство Грузии решило подать заявку на вступление в ЕС сейчас, а не в 2024 году
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что кабмин во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС. Заявка будет официально подана в структуры ЕС 3 марта
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Правительство Грузии на фоне ситуации в Украине в ближайшие дни подаст заявку на вступление страны в Евросоюз.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что кабмин во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС. Заявка будет официально подана в структуры ЕС 3 марта.
Отметим, что ранее грузинское правительство планировало подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году. Однако с учетом «общего политического контекста и новой реальности» было принято ускорить этот процесс.
Ранее заявку на вступление в ЕС подала Украина. В связи с проведением российской армией спецоперации в Украине, заявка страны будет рассмотрена в срочном порядке.