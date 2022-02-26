В Грузии прошел протестный митинг из-за решения властей не вводить санкции против России
В Грузии несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против решения правительства не поддерживать новые санкции против России из-за военной операции в Украине
В Грузии несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против решения правительства не поддерживать новые санкции против России из-за военной операции в Украине.
Участники митинга в Тбилиси потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Ранее глава правительства заявил, что Грузия не будет участвовать в экономических санкциях Запада против России.
При этом Гарибашвили выразил поддержку украинскому народу и призвал мировое сообщество принять все меры для прекращения военных действий.
Президент страны Саломе Зурабишвили осудила Россию за развязанную в Украине войну и призвала провести внеочередное заседание парламента для обсуждения ситуации. Президента поддержала оппозиция, однако спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что большинство участвовать в этом не будет.
В свою очередь премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что призывы оппозиции срочно созвать Совет национальной безопасности являются пиаром, а «постановка шоу в сопровождении пиара не является почерком» правящей партии, сообщает «ПолитЭксперт».