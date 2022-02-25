Власти Грузии отказались поддержать санкции против России из-за войны в Украине
Власти Грузии отказались присоединяться к новым экономическим и финансовым санкциям США, Евросоюза, Канады и Великобритании против России в связи с проведением военной операции в Украине
Фото: РИА Новости
Власти Грузии отказались присоединяться к новым экономическим и финансовым санкциям США, Евросоюза, Канады и Великобритании против России в связи с проведением военной операции в Украине.
Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что в Тбилиси следят за действиями международных партнеров, однако отказываются их поддерживать.
«Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях», - заявил премьер, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, что ранее западные страны ввели санкции против депутатов Госдумы РФ, еще 27 лиц из окружения президента Владимира Путина и крупных российских банков.