Власти Грузии разрешили въезд в страну всем туристам по ПЦР-тесту
Руководитель оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии Георгий Гибрадзе сообщил, что тест на COVID-19 туристы должны сделать не ранее, чем за 72 часа до прибытия
Фото: sputnik-georgia.ru
Власти Грузии с 1 марта 2022 года разрешат иностранным туристам из всех стран въезд при предоставлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Руководитель оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии Георгий Гибрадзе сообщил, что тест на COVID-19 туристы должны сделать не ранее, чем за 72 часа до прибытия.
Правила въезда распространяются на пересечение воздушных, сухопутных и морских границ.
Кроме того, привитые от коронавируса иностранцы могут предоставить вместо ПЦР-теста сертификат о вакцинации. Для этого подходит любая вакцина, включая все российские.