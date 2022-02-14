Власти Грузии решили отменить ковид-паспорта из-за их бессмысленности
Власти Грузии отменили ковид-паспорта, объявив их бессмысленными. Теперь граждане могут не предъявлять сертификаты о вакцинации, справки о перенесенном заболевании и отрицательные ПЦР-тесты при посещении общественных мест
Власти Грузии отменили ковид-паспорта, объявив их бессмысленными. Теперь граждане могут не предъявлять сертификаты о вакцинации, справки о перенесенном заболевании и отрицательные ПЦР-тесты при посещении ресторанов, кинотеатров и других общественных мест.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вакцинация в большинстве случаев не защищает человека от новых штаммов коронавируса, поэтому сертификат о вакцинации теряет всякий смысл.
«Мы изучили вопрос с учетом опыта других стран и пришли к выводу, что в случае с омикроном вакцина не работает — она не защищает человека от заражения»,— пояснил глава правительства, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
«Я был дважды вакцинирован препаратом Phizer, но все же заразился омикроном», — добавил Ираклий Гарибашвили.