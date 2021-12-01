В Грузии ввели систему «зеленых паспортов» для посещения общественных мест и горнолыжных курортов
Власти Грузии на фоне роста заболеваемости коронавирусом и появлении нового штамма «омикрон» объявили о запуске системы «зеленых паспортов», который понадобится для посещения общественных мест
Власти Грузии на фоне роста заболеваемости коронавирусом и появлении нового штамма «омикрон» объявили о запуске системы «зеленых паспортов», который понадобится для посещения общественных мест.
В грузинском Минздраве сообщили, что для получения «зеленого паспорта» в виде QR-кода гражданам необходимо будет скачать специальное приложение и зарегистрироваться.
QR-коды присваиваются полностью привитым гражданам, переболевшим коронавирусом или тем, кто сдал отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Последний будет действовать только 72 часа. Также подойдет экспресс-тест, но срок его действия составляет только 48 часов.
В правительстве отметили, что «зеленые паспорта» будут действовать и для туристов.
С «зеленым паспортом» граждане могут свободно селиться в гостиницах и хостелах, ходить в рестораны и кафе, в кинотеатры, театры, концертные залы, развлекательные заведения, казино, спа и фитнес-центры, а также ездить на грузинские горнолыжные курорты.
Для контроля за использованием «зеленых паспортов» в Грузии запустили два мобильных приложения — CovidPass Georgia и Georgia e-Health. Первое могут использовать граждане страны и иностранцы. Второе приложение используется для международных поездок и обеспечивает беспрепятственный доступ в 51 страну. Напомним, что ранее Евросоюз признал грузинские сертификаты о вакцинации.