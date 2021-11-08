Арестованный экс-президент Грузии объявил голодовку и отказался от лекарств
Политик отказался пить необходимые ему лекарств из-за того, что грузинские власти распространили видео, на котором он принимает пищу, после того как он объявил голодовку
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный после возвращения в страну, объявил новую акцию протеста.
Политик отказался пить необходимые ему лекарств из-за того, что грузинские власти распространили видео, на котором он принимает пищу, после того как он объявил голодовку. Позже в Минюсте уточнили, что Саакашвили под арестом ест каши и пьет натуральные соки. Его адвокат Бека Басилая отметил, что это не является нарушением голодовки, однако люди могут воспринять такие кадры неправильно, а заключенные в дальнейшем будут отказываться от употребления любых жидкостей во время голодовок, что ухудшит их состояние.
Личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе рассказал журналистам, что экс-президент отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний.
Медик назвал решение политика «трагедией», так как некоторые показатели его здоровья после ареста значительно ухудшились.