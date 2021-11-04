Власти Грузии предложили сделать платным лечение от COVID-19 непривитых пациентов
Глава государства считает необходимым ввести обязательную вакцинацию для граждан из групп риска, ввести Covid-паспорта для посещения общественных мест и даже рассмотреть вопрос о платном лечение от коронавируса непривитых пациентов
Фото: eer.ru
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с предложением ужесточить меры по вакцинации населения от коронавируса.
Глава государства считает необходимым ввести обязательную вакцинацию для граждан из групп риска, ввести Covid-паспорта для посещения общественных мест и даже рассмотреть вопрос о платном лечение от коронавируса непривитых пациентов.
«Я призываю правительство принять срочные и строгие меры», - подчеркнула Саломе Зурабишвили, слова которой приводит The Insider (издание признано иностранным агентом).
Президент отметила, что из-за пандемии коронавируса Грузия переживает беспрецедентную по масштабам трагедию.