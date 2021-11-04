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Грузия
Миру предсказали новую «опаснейшую» вспышку коронавирусной инфекции
Грузия
04 ноября 2021, 01:36

Власти Грузии предложили сделать платным лечение от COVID-19 непривитых пациентов

Глава государства считает необходимым ввести обязательную вакцинацию для граждан из групп риска, ввести Covid-паспорта для посещения общественных мест и даже рассмотреть вопрос о платном лечение от коронавируса непривитых пациентов

Власти Грузии предложили сделать платным лечение от COVID-19 непривитых пациентов
Фото: eer.ru

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с предложением ужесточить меры по вакцинации населения от коронавируса.

Глава государства считает необходимым ввести обязательную вакцинацию для граждан из групп риска, ввести Covid-паспорта для посещения общественных мест и даже рассмотреть вопрос о платном лечение от коронавируса непривитых пациентов.

«Я призываю правительство принять срочные и строгие меры», - подчеркнула Саломе Зурабишвили, слова которой приводит The Insider (издание признано иностранным агентом).

Президент отметила, что из-за пандемии коронавируса Грузия переживает беспрецедентную по масштабам трагедию.

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