В Тбилиси на митинг в поддержку Михаила Саакашвили вышли более 50 тысяч человек
В Тбилиси на площади Руставели 14 октября состоялся митинг сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который был арестован после возвращения в страну. На митинг вышло 50 тысяч человек, которые требовали освободить политика
Фото: Telegram-канал "Протесты в мире"
В Тбилиси на площади Руставели 14 октября состоялся митинг сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который был арестован после возвращения в страну. На митинг вышло 50 тысяч человек, которые требовали освободить политика.
Телеграм-канал «Протесты в мире» сообщает, что митинг в поддержку Саакашвили стал крупнейшей акцией в стране с 2012 года.
Организатором митинга выступила оппозиционная партия «Единое национальное движение», основателем которой является Михаил Саакашвили.
Напомним, что бывшего президента Грузии задержали 1 октября. Он решил вернуться в страну спустя 8 лет. Саакашвили обвиняют в совершении нескольких преступлений, в том числе убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили.