В Тбилиси арестовали мужчину, который сдал квартиру Михаилу Саакашвили
Тбилисский горсуд арестовал местного жителя Элгуджу Цомаю, который сдал в аренду свою квартиру бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Сам экс-президент ранее был помещен под арест
Фото: mirtesen.ru
Тбилисский горсуд арестовал местного жителя Элгуджу Цомаю, который сдал в аренду свою квартиру бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Сам экс-президент ранее был помещен под арест.
Адвокат Элгуджи Цомая Бека Басилая в беседе с РИА Новости назвала решение тбилисского суда политическим.
Хозяину квартиры предъявили обвинение по статье «Укрывательство преступлений». Согласно материалам дела, мужчина знал, что Михаил Саакашвили находится в розыске за совершение тяжкого преступления, однако сдал ему жилплощадь.
Напомним, что экс-президент Михаил Саакашвили спустя много лет прибыл в Грузию накануне выборов с целью вывести своих сторонников на улицы. Почти сразу после возвращения он был арестован.