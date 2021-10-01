В Грузии задержали экс-президента Михаила Саакашвили. Он вернулся в страну спустя 8 лет
Глава правительства Ираклий Гарибашвили сообщил, что в правоохранительные органы поступила информация о том, что Михаил Саакашвили в ближайшее время приедет в Грузию из Украины
Фото: rgnp.ru
В Грузии задержали бывшего президента Михаила Саакашвили, который вернулся в страну спустя 8 лет.
Глава правительства Ираклий Гарибашвили сообщил, что в правоохранительные органы поступила информация о том, что Михаил Саакашвили в ближайшее время приедет в Грузию из Украины. В связи с полученными данными границы находились под усиленным контролем.
Сейчас экс-президент Грузии находится в тюрьме в Тбилиси.
Позже грузинские власти сообщили, что г-н Саакашвили стал фигурантом нового уголовного дела, которое было возбуждено по факту незаконного пересечения государственной границы.