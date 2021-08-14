В горах Грузии ударом молнии убило несколько сотен овец на пастбище
Вице-мэр Ниноцминда Александр Микеладзе сообщил агентству «Спутник-Грузия», что ночью была сильная гроза, а утром местный фермер сообщил о гибели сотен овец
Фото: КТК
В Ниноцминдском районе Грузии на горе Абул ударом молнии убило более 550 овец, которые паслись на пастбище во время грозы.
Вице-мэр Ниноцминда Александр Микеладзе сообщил агентству «Спутник-Грузия», что ночью была сильная гроза, а утром местный фермер сообщил о гибели сотен овец.
Специалисты забрали одно животное для проведения экспертизы, в ходе которой было установлено, что овцы погибли от удара молнии.
Власти сообщили, что погибших животных придется сжечь на месте происшествия, так как спустить с горы такое количество овец не представляется возможным.
В мэрии также отметили, что такой случай произошел в Грузии впервые. Ущерб от гибели животных составил около 4,4 млн рублей.