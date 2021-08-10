В Грузии ввели масочный режим на улице из-за распространения «индийского» штамма COVID-19
Власти Грузии ввели обязательное ношение защитных масок в общественных местах и на улице в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в стране
Власти Грузии ввели обязательное ношение защитных масок в общественных местах и на улице в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в стране.
Руководитель оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе сообщил, что требование носить защитные маски касается всех граждан, в том числе и привитых.
За нарушение масочного режима предусмотрен штраф в размере 20 лари (около 500 рублей). В случае повторного нарушения сумма штрафа возрастает до 40 лари, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ранее руководитель тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе предупредил о возможном коллапсе системы здравоохранения из-за роста числа заразившихся «Дельта»-штаммом коронавируса. Медик отметил, что на распространение в стране «индийского» штамма указывает рост смертности среди ковидных пациентов.
Одновременно с этим премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти не будут объявлять локдаун, поскольку это может привести к непоправимым последствиям для экономики.