Грузинские телеканалы прервали вещание в память о погибшем операторе «Пирвели»
Четыре оппозиционных телеканала Грузии - «Пирвели», «Мтавари архи», «Формула» и «Кавкасиа» - на 24 часа прекратили вещание в связи со смертью оператора «Пирвели» Александра Лашкаравы
Четыре оппозиционных телеканала Грузии - «Пирвели», «Мтавари архи», «Формула» и «Кавкасиа» - на 24 часа прекратили вещание в связи со смертью оператора «Пирвели» Александра Лашкаравы.
Вместо программ указанные телеканалы показывали черный фон, на котором перечисляются имена и фамилии 53 журналистов, операторов и фотографов, пострадавших в результате столкновений сторонников и противников ЛГБТ 5 июля 2021 года, сообщает «Sputnik Грузия».
Кроме того, редакции грузинских телеканалов потребовали отставки главы правительства Ираклия Гарибашвили, установить личности причастных к насилию над журналистами и наказать их по всей строгости закона.
5 июля в Тбилиси представители ЛГБТК-сообщества планировали провести «Марш достоинства». Еще до начала мероприятия сотни консерваторов напали на журналистов грузинских СМИ, которые планировали освещать марш. Оператор телеканала «Пирвели» Александр Лашкарава был доставлен в больницу с сотрясением мозга, переломом лицевой кости и временной потерей зрения. Спустя несколько дней оператора выписали домой, а 11 июля его нашли мертвым в квартире.
Правоохранительные органы заявили, что Александр Лашкарава скончался от передозировки наркотиков. По версии силовиков, в его крови были обнаружен следы морфина, кодеина, тетрагиокарабинола, габапентина и моноацетилморфина, утверждает полиция.