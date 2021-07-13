Грузия увеличила поставки своего вина в Россию
По данным «Национального агентства вина Грузии» (НАВГ), в первой половине 2021 года грузинские компании поставили в РФ 28 027 286 бутылок вина (разлив по бутылкам 0,75 л), что на 8% больше по сравнению с аналогичным показателем первой половины 2020 года
Грузия нарастила объемы поставок своего вина в Россию. По данным «Национального агентства вина Грузии» (НАВГ), в первой половине 2021 года грузинские компании поставили в РФ 28 027 286 бутылок вина (разлив по бутылкам 0,75 л), что на 8% больше по сравнению с аналогичным показателем первой половины 2020 года.
Всего Россия импортировала в 2020 году 50,2 млн бутылок грузинских вин на 120 млн долларов, сообщает «КоммерсантЪ».
Кроме того, грузинские виноделы поставили 5 259 909 бутылок вина в Украину (рост составил 15%), 2 864 152 бутылки – в Польшу (рост поставок на 31%), 2 762 922 бутылки – в Китай (10%) и 1 911 844 бутылки в Казахстан (61%).
Рекордным по объему поставок грузинского вина в Россию стал 2019 год, когда Москва отменила негласное эмбарго на импорт вин из Грузии, которое действовало с 2006 года.