Власти Грузии с 1 июня открывают сухопутные границы для иностранцев
Власти Грузии сообщили об открытии с 1 июня сухопутных границ с соседними странами для иностранных туристов. Соответствующее решение накануне принял межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при правительстве
Власти Грузии сообщили об открытии с 1 июня сухопутных границ с соседними странами для иностранных туристов. Соответствующее решение накануне принял межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при правительстве, сообщает ТАСС.
Глава грузинского оперштаба Георгий Гибрадзе заявил, что при пересечении наземной границы туристы должны предоставить документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, и отрицательный ПЦР-тест от коронавируса.
Ранее грузинские власти сообщили, что привитые препаратом «Спутник V» россияне смогут посетить страну при предоставлении соответствующего сертификата.
Напомним, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено еще до пандемии коронавируса – в июле 2019 года. В Грузию можно россияне могли попасть стыковочными рейсами или через наземную границу. Правда сейчас из России на машине можно выехать только тем, у кого есть второе гражданство, ВНЖ или рабочая виза в другой стране.