Власти Грузии оштрафовали Владимира Познера за нарушение аниковидных требований
Власти Грузии оштрафовали российского телеведущего Владимира Познера и еще 30 человек за нарушение антикоронавирусных требований. Напомним, что журналист прилетел в Тбилиси с целью отметить свой день рождения, но его празднику помешал стихийный митинг
Власти Грузии оштрафовали российского телеведущего Владимира Познера и еще 30 человек за нарушение антикоронавирусных требований. Напомним, что журналист прилетел в Тбилиси с целью отметить свой день рождения, но его празднику помешал стихийный митинг местных активистов.
В пресс-службе грузинской полиции сообщили агентству ТАСС, что назначенный Владимиру Познеру и его друзьям штраф не связан с акцией протеста, которую спровоцировал его приезд в Тбилиси. Телеведущего оштрафовали за организацию массового мероприятия во время пандемии COVID-19.
Штраф за нарушение антиковидных правил также был выписан гостинице, в которой г-н Познер собирался отметить день рождения.
Напомним, что российский телеведущий уже покинул Грузию из-за акции протеста, которую возле отеля устроили местные жители. Поводом для митинга стало заявление Познера о том, что непризнанная республика Абхазия не хочет быть частью Грузии.