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Грузия
01 апреля 2021, 13:33

Власти Грузии оштрафовали Владимира Познера за нарушение аниковидных требований

Власти Грузии оштрафовали российского телеведущего Владимира Познера и еще 30 человек за нарушение антикоронавирусных требований. Напомним, что журналист прилетел в Тбилиси с целью отметить свой день рождения, но его празднику помешал стихийный митинг

Власти Грузии оштрафовали Владимира Познера за нарушение аниковидных требований
Фото: kino-teatr.ru

Власти Грузии оштрафовали российского телеведущего Владимира Познера и еще 30 человек за нарушение антикоронавирусных требований. Напомним, что журналист прилетел в Тбилиси с целью отметить свой день рождения, но его празднику помешал стихийный митинг местных активистов.

В пресс-службе грузинской полиции сообщили агентству ТАСС, что назначенный Владимиру Познеру и его друзьям штраф не связан с акцией протеста, которую спровоцировал его приезд в Тбилиси. Телеведущего оштрафовали за организацию массового мероприятия во время пандемии COVID-19.

Штраф за нарушение антиковидных правил также был выписан гостинице, в которой г-н Познер собирался отметить день рождения.

Напомним, что российский телеведущий уже покинул Грузию из-за акции протеста, которую возле отеля устроили местные жители. Поводом для митинга стало заявление Познера о том, что непризнанная республика Абхазия не хочет быть частью Грузии.

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