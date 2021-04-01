В Тбилиси активисты устроили митинг возле отеля, в котором остановился Владимир Познер
В Тбилиси местные жители провели акцию протеста против российского телеведущего Владимира Познера возле отеля Vinotel Boutique Hotel, в котором он остановился. Стихийный митинг не обошелся без столкновений с полицией, которые помогли журналисту покинуть гостиницу
В Тбилиси местные жители провели акцию протеста против российского телеведущего Владимира Познера возле отеля Vinotel Boutique Hotel, в котором он остановился. Стихийный митинг не обошелся без столкновений с полицией, которые помогли журналисту покинуть гостиницу через толпу протестующих.
Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать там свой день рождения. «Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения», — сказал телеведущий, слова которого приводит Netgazeti.ge.
Депутат грузинского парламента Елена Хоштария и член партии «Лело для Грузии» Григол Гегелия заявили, что визит российского журналиста в страну «недопустим», напомнив о его позиции по ситуации в непризнанных республиках Абхазия и Южная Осетия. Ранее Владимир Познер заявил, что жители Абхазии не хотели быть частью Грузии, сообщает РБК.
Грузинские активисты решили пикетировать гостиницу, в которой остановился российский телеведущий, чтобы помешать ему отметить день рождения. С помощью полиции Познеру и его сопровождающим удалось покинуть Vinotel Boutique Hotel. Позже манифестанты узнали, что россияне перебрались в отель Rooms, и направились туда. Участники стихийного протеста забрасывали здание гостиницы яйцами и пытались прорваться внутрь. К ночи протестующие стали расходиться, но пообещали продолжить пикет утром.