Власти Грузии решили привить от коронавируса жителей соседних Абхазии и Южной Осетии
При этом глава Минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила, что население соседних республик может привиться только на территориях, подконтрольных грузинским властям
Фото: sputnik-georgia.ru
Власти Грузии сообщили о принятии «важного» решения о вакцинации против коронавируса жителей непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии.
Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила, что население соседних республик может привиться только на территориях, подконтрольных грузинским властям.
Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», в Грузии сейчас можно вакцинироваться препаратами шведско-британской AstraZeneca и американской Pfizer.
Ранее сообщалось, что прививочная кампания в Грузии была приостановлена после того, как после вакцинации скончалась 27-летняя медсестра. Причиной ее смерти стал анафилактический шок.