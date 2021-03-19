В Грузии молодая медсестра скончалась после прививки препаратом AstraZeneca
Телеканал «Рустави-2» сообщает, что после прививки медицинская сестра впала в кому, а спустя некоторое время скончалась. Причиной смерти 27-летней сотрудницы больницы стала остановка сердца в результате анафилактического шока
В Грузии медсестра одной из больниц скончалась после вакцинации против коронавируса препаратом шведско-британской компании AstraZeneca.
Телеканал «Рустави-2» сообщает, что после прививки медицинская сестра впала в кому, а спустя некоторое время скончалась. Причиной смерти 27-летней сотрудницы больницы стала остановка сердца в результате анафилактического шока.
Власти Грузии обещали провести расследование по факту смерти молодой женщины после вакцинации. На время расследования вакцинация населения от COVID-19 будет приостановлена.
Вакцинация в Грузии началась всего пару дней назад. 17 марта в страну поступила первая партия препарата фирмы AstraZeneca в 43 200 доз. Первыми власти решили привить медицинских работников.
Напомним, что ранее ряд европейских стран приостановили прививочную кампанию препаратом AstraZeneca из-за нескольких случаев возникновения тромбов после вакцинации. При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжать вакцинировать людей от коронавируса.